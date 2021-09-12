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İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın ailesine şehadet haberi verildi

12.09.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın ailesine şehadet haberi verildi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın şehadet haberi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin Akbez Mahallesi'nde yaşayan babası Faruk ve annesi Hülya Abacı'ya şehadet haberini, İlçe Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

Dün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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