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İdlib’de yaralanan gaziye ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Esad rejimi tarafından İdlib’de 27 Şubat’ta yapılan hava saldırısında yaralanan gazi Muhammed Dal, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki evinde ilçenin mülki idare amirleri tarafından ziyaret edildi.Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Bismil Başsavcısı Meriç Dede ve Bismil Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir İdlib’te yaralanarak Bismilli gazi Muhammed Dal’ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve gazimizin evdeki tedavisini de yerinde inceledi.

İdlib’de yaralanan gaziye ziyaret

Esad rejimi tarafından İdlib’de 27 Şubat’ta yapılan hava saldırısında yaralanan gazi Muhammed Dal, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki evinde ilçenin mülki idare amirleri tarafından ziyaret edildi.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Bismil Başsavcısı Meriç Dede ve Bismil Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir İdlib’te yaralanarak Bismilli gazi Muhammed Dal’ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve gazimizin evdeki tedavisini de yerinde inceledi. Devletin ve milletin minnet duygularını ileten ve her daim devletin yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Yüksel, "Gazilerimizle her zaman beraber olmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca değerli gazimiz Muhammed Dal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.
Gazi Muhammed Dal, ziyaret edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese teşekkür etti.

İdlib’de yaralanan gaziye ziyaret

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