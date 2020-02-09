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İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

HATAY HABERLERİ  | 09.02.2020 22:11 | Son Güncelleme

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen leopar tank, füze rampası, mühimmat ve paletli ZPT'lerin yer aldığı 60 askeri araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından indirilen tank ve ZPT'ler, güvenlik önlemi gerekçesiyle İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

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