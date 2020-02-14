YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

HATAY HABERLERİ  | 14.02.2020 22:29 | Son Güncelleme

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca konvoyda sinyal kesici askeri araçların da olduğu görüldü.

Öte yandan, konvoyda 8 yaşındaki mayın arama köpeği ''Kaya'' da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözlem Hatay İdlib Komando

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:17
Öğle
12:55
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:37

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Burcu Eczanesi
Antakya
Gülbas Eczanesi
Antakya
Hakan Eczanesi
Antakya
Süner Eczanesi
Antakya
Cemıl Eczanesi
Iskenderun
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Sıgorta Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü

Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü

Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.