İdlib'deki kampta engelli eşi ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

İDLİB (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU/EŞREF MUSA - İdlib kırsalındaki çadır kampa ailesiyle yerleşen Ümmu Nejva, soba ve yakacakları olmadığını ifade ederek, "Yemekleri çöpten topluyoruz. Ne yapalım çamur ve taş mı yiyelim?" dedi.

"Burada yaşam çok zor. Bize yardım edecek kimsemiz de yok. Ekmek bulamıyoruz. Nereye gidelim. Başka gidecek yerimiz de yok. Sobamız yok, yakacak odunumuz yok. Bunları alacak paramız da yok. Yemekleri çöpten topluyoruz. Ne yapalım toprak ve taş mı yiyelim. Burada ekmek, yemek isteyecek kimse de yok."

- "Dumandan etkilenmemek için kapı açık uyuyoruz"-

Sobada yakmak için plastik, eski kıyafet, karton topladıklarını aktaran Hamalı anne, insanların çaresizlik içerisinde yardım beklediğini kaydetti.

Nejva, çeşitli rahatsızlıkları olduğunu ifade ederek, "Yakınımızda doktor yok. Gidecek vasıta da yok, yollar ise kapalı. Dumana karşı da hassasım. Gece çadırı saran dumandan etkilenmemek için çadırın kapısını açarak yatıyorum. Zehirlenmemek için de burnumu ve ağzımı kapatarak uyuyorum. Bu sefer de soğuk oluyor. Soğuktan korunmamız da gerek. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kamptaki herkes hasta oldu." şeklinde konuştu.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle, nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.