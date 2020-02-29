YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 29.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

BİLECİK (AA) - Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'in evine gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ertemiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Yaman, aileye bireylerine yanlarında olduklarını söyledi.

Ayhan Ertemiz, bir an önce sağlığına kavuşup yeniden birliğine teslim olmayı istediğini belirterek, "Bugün beni göreve çağırsalar yine bu halimle bile giderim." dedi.

Ziyarette, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan da hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
İdlib YARALI ASKER ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.