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İdlib'deki sivillere yaşam evi için Kırşehir'de yardım kampanyası başlatıldı

27.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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İdlib'deki sivillere yaşam evi için Kırşehir'de yardım kampanyası başlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda yaşayan sivillere yaşam evleri yapılması için yardım kampanyası başlattı.

Dernek başkanı Seyfettin Cerit, AA muhabirine, iç karışıklığın devam ettiği Suriye'de halen 13 milyon 500 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 2 milyon 800 bin kişinin de engelli olarak yaşadığını ifade etti.

Bölgede yeni kurulacak yerleşim bölgeleri için yaşam evlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Cerit, her yıl bölgede kurulan çadırların yağmur ve kardan dolayı hasar gördüğünü, bu sene 50 bin sivilin yaşadığı çadırların su altında kaldığını dile getirdi.

Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarının yaşam evleri için başlattığı yardım kampanyalarına destek verdiklerini anlatan Cerit, şöyle devam etti:

"İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaş nedeniyle yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için geçen yıl 14 bin ev inşa etti. 6 bin briket ve betonarme evin inşası sürüyor. Kırşehir İHH olarak ilimizde de bu kampanyaya destek olmaya başladık. 1 haftadan kısa sürede 6 briket ev için bağış aldık. Haricen bir briket evimizin inşası tamamlanırken bir evimizin de inşası bitmek üzere. Gönüllülerimizden gelen yoğun destekle kampanyamız devam etmektedir."

Cerit, Kırşehirlilerin kampanyaya daha fazla katkı yapacağına inandığını vurgulayarak, 3 bin lira bağışla bir yaşam evinin 24 metrekare alan üzerine briketle 1+1 olarak inşa edildiğini kaydetti.

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