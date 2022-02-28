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İdlib'e yakacak ve gıda yardımı gönderildi

28.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib'e yakacak ve gıda yardımı gönderildi

Suriye'nin İdlib bölgesine, sivil toplum kuruluşlarınca yakacak ve gıda yardımında bulunuldu.

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

İçerisinde 145 ton odun, 50 ton un ve 20 ton yemeklik yağ bulunan yardım malzemeleri, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya ulaştırıldı.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, çadırlarda kalan ailelere gönderildi.

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