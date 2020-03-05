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İdlib’te yaralanan uzman çavuş silah arkadaşları için okutulan mevlide katıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.03.2020 15:03 | Son Güncelleme

Bozüyük’te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen Mevlid Programına, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in babası Mustafa Bilgen, İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozüyük’te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.
Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen Mevlid Programına, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in babası Mustafa Bilgen, İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İdlib’teki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’de silah arkadaşları için okutulan Mevlid’i Şerif’e katılarak arkadaşları için dua etti.
Kur’an-ı Kerim okutulması ve ilahilerin ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal; “Bahar Kalkanı ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç, kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Programımızda yer alan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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