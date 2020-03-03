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İdlip gazileri Bahar Harekatına katılmak için gün sayıyor

TOKAT HABERLERİ  | 03.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokatlı 3 İdlip gazisinin yeniden harekata dönmek istemelerinin çok anlamlı ve duygulu olduğunu belirterek, “Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var” dedi.Suriye’nin İdlib kentinde rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Tokatlı Gazileri Uzman Çavuş Mustafa Atasoy, Uzman Çavuş Yasin Erciyas ile Uzman Çavuş Yılmaz Kuru’nun tedavileri evlerinde devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokatlı 3 İdlip gazisinin yeniden harekata dönmek istemelerinin çok anlamlı ve duygulu olduğunu belirterek, “Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var” dedi.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Tokatlı Gazileri Uzman Çavuş Mustafa Atasoy, Uzman Çavuş Yasin Erciyas ile Uzman Çavuş Yılmaz Kuru’nun tedavileri evlerinde devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Milletvekili Mustafa Arslan ve beraberindekilerle gazileri ziyaret etti. Gazilerin yeniden harekata dönmek istemelerinin çok anlamlı ve duygulu olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Gazilerimizin her biri iyileşip cepheye gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren cümleler. Türk Milleti’nin gücü buradan geliyor. Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var. Hamdolsun milletimiz çok aziz bir millet. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, devletimizin ve yiğit askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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