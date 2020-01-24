İDO ailesi 2 bin fidan dikti

Çevre duyarlılığını farklı projelerle sürdüren İDO, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında, bu kez çalışanlarını ve ailelerini yeni bir Hatıra Ormanı oluşturmak üzere bir araya getirdi. Arnavutköy’de buluşan çalışanlar ve aileleri hep birlikte 2 bin fidan dikti.

İDO çevre duyarlılığını devam ettirdiği projelerinde hız kesmiyor. Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, sosyal sorumluluk projelerine bu yıl da “Hatıra Ormanı” projesi ile destek verdi. 2009 yılında Arnavutköy Fenertepe mevkisinde ilk hatıra ormanını oluşturan İDO, bu yıl da Hatıra Ormanı’nın 10. yılı anısına yeni bir “Hatıra Ormanı” oluşturdu. İDO, Türkiye Denizciler Sendikası ile birlikte İDO çalışanları ve aileleri Arnavutköy Merkez bölgesinde ikinci “Hatıra Ormanı” için bir araya gelerek “Geleceğe nefes olalım” sloganı ile 2 bin fidan dikti.

İDO Genel Müdür Vekili Murat Orhan, “İDO olarak geleceğe nefes olabilmek için tüm çalışanlarımız ve aileleri ile aynı çevre duyarlılığı içinde bir araya gelmekten çok mutluyuz. 2009 yılında Arnavutköy Fenertepe mevkisinde oluşturduğumuz ilk hatıra ormanımızın anısına 10. yılda ikinci “Hatıra Ormanı” için hep birlikte iki bin fidan dikmek hepimize büyük umut verdi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde ve çevre duyarlılığımızla diktiğimiz fidanların büyüyerek geleceğimize hayat vermesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

