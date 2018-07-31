İdo Tatlıses'ten 'bedelli askerlik' eleştirilerine cevap

Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj da gerçekleştiren İdo, geçtiğimiz hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara " Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam . Bu benim çok hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti. Ardından tekrar evlenmelerini ister miydin? sorusuna "Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum" diye karşılık veren İdo muhabirlerin böyle bir ani karar alırlarsa tepkin ne olur sorusuna ise tüm samimiyetiyle "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi.

İBRAHİM TATLISES’İN ŞARKISINA DÜET YAPTILAR Öte yandan İdo Tatlıses'in sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, süper mini şortu ve "Palmiye modeli" olarak adlandırdığı saç stiliyle dikkat çekti. Birlikte yaptıkları düetin ardından yaz aylarına damgasını vuran "Maalesef" isimli şarkısını da seslendiren Çıtak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak'ı "Aynı babanın çocuklarıyız" sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte bir de düete imza attı.

BEDELLİ ASKERLİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bedelli askerlik yorumları dolayısıyla sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulan genç şarkıcı bu konu ile ilgili "Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum." açıklamasını yaparken sözlerine şöyle devam etti "İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım."

BİZİ ANNEM AYIRMADI

Son olarak ayrıldığı sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok." sözleri ile açıklık getiren İdo hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

