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İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak

11.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevinde bulunmuş bariton Sedat Öztoprak, 17 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde anılacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, soprano Efsun Öztoprak'ın sunumuyla gerçekleştirilecek konserde, dokuz bestecinin bestelemiş olduğu eserler, konsere özel olarak ilk kez seslendirilecek.

Konserde, Yalçın Tura'nın "Karacaoğlan'dan Üç Deyiş", Çetin Işıközlü'nün "Bir Damla Yağmur", Ertuğrul Sevsay'ın "İstanbul'u Dinliyorum", Aydın Karlıbel'in Piri Reis Operası'ndan "Kavatin", Hasan Uçarsu'nun "Piyale", Mesruh Savaş'ın "Orfeus'a Sone", Murat Kodallı'nın "Ağlamak", Oğuzhan Balcı'nın "Derin Nehir", Orhan Şallıel'in "Şehzade Mustafa Mersiyesi" adlı besteleri sanatseverlere sunulacak.

Solist olarak Serkan Bodur, Sedatcan Öztoprak, Caner Akgün, Alper Göçeri, Gülbin Günay, Önay Günay, Bülent Külekçi, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ'ın yer alacağı konserde, solistlere piyanoda Fügen Yiğitgil, kemanda Vugar Gurbanov ve Ezgi Karasu, viyolada Yelda Korsu, viyolonselde Burak Ayrancı eşlik edecek.

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