YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İdrisyayla’nın meşhur pekmezi yapılmaya başlandı

İdrisyayla’nın meşhur pekmezi yapılmaya başlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Uzun yıllar önce Balkanlardan göç ederek Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gelen Balkan göçmenlerinin kurduğu doğa harikası İdrisyayla mahallesinde pekmek hazırlıkları başladı.128 yıl önce atalarının yanlarında getirdikleri pancar tohumuyla hazırladıkları pekmez yurdun birçok yerinden sipariş yağıyor.

Uzun yıllar önce Balkanlardan göç ederek Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gelen Balkan göçmenlerinin kurduğu doğa harikası İdrisyayla mahallesinde pekmek hazırlıkları başladı.
128 yıl önce atalarının yanlarında getirdikleri pancar tohumuyla hazırladıkları pekmez yurdun birçok yerinden sipariş yağıyor. İdrisyayla mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi Osman Turhan, parcarlarının ata tohumları ile üretildiğini anlattı. Turan; "Doğal yöntemlerle üretiğimiz pancarımızı önce temizliyor ve kaynatmaya alıyoruz, yaklaşık 12 saat kaynatılıyor. Daha sonra ezilerek şırası alınan pancarda bu işlem de 5-6 saat kadar sürüyor. Son olarak şırası da kaynatılan pekmez, soğumaya bırakılıyoruz. Meşaketli bir çalışma içinde doğal sağlıklı kış aylarının vaz geçilmez tatlısını üretiyoruz"diye belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:50
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.