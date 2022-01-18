İDSO 21 Ocak'ta AKM'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Şef Can Okan'ın yöneteceği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda konser verecek.

İDSO Denizbank Konserleri kapsamında 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek konserde "serenat" seçkileri sanatseverlerle buluşacak.

Konserde Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Mi Bemol Majör Serenadı" ve Antonin Dvorak'ın "Yaylı Çalgılar Serenadı" seslendirilecek.



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