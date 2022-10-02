İDSO Denizbank Konserleri 7 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - İDSO DenizBank Konserleri, 7 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sezonu açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserde, İranlı şef Alexander Rahbari ve keman sanatçısı Kirill Troussov sahneye çıkacak.

İranlı şef Rahbari yönetiminde, Troussov'un solistliğinde gerçekleştirilecek açılış konserinin repertuvarı Türk, Rus ve Çek bestecilerin eserlerinden oluşacak.



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