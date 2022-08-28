İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Ağustos'ta özel bir program ve repertuarla konser düzenleyecek.
İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, AKM giriş açık sahnede düzenlenecek konsere İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ile MFÖ katılacak.
Eserlerin şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde seslendirileceği, anlatıcılığını Volkan Severcan'ın yapacağı ücretsiz konser programı saat 21.00'de başlayacak.
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