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İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek

28.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Ağustos'ta özel bir program ve repertuarla konser düzenleyecek.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, AKM giriş açık sahnede düzenlenecek konsere İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ile MFÖ katılacak.

Eserlerin şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde seslendirileceği, anlatıcılığını Volkan Severcan'ın yapacağı ücretsiz konser programı saat 21.00'de başlayacak.

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konser

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
İstanbul ECZANELER
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