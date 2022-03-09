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İfade verdiği savcıyı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

09.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İfade verdiği savcıyı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adliyesinde ifade verdiği sırada cumhuriyet savcısını darbettiği iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yapılan itiraz üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 4 Mart Cuma günü Anadolu Adalet Sarayına ifade vermek için gelen Gökhan Y, işlemleri sırasında Cumhuriyet Savcısı O. S'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delilin bulunmaması gerekçelerini göz önünde bulundurarak Gökhan Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak zanlının serbest bırakılması kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Gökhan Y, Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Zanlının mahkemedeki ifadesinde tefecilik konusuyla ilgili müşteki olduğu dosyaya savcı O. S'nin baktığını ve ifade vermek için savcının odasına gittiğini anlatarak, savcıya vurmadığını sadece onun yakasına yapıştığını iddia etti.

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