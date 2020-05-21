İftar paketleri Mendereslilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen iftar paketleri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında gönüllülerin desteği ile hazırlanan iftar paketleri, Menderes’te vatandaşlara dağıtıldı. 5 bin iftar paketinin dağıtımına Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün ve CHP’li belediye meclis üyeleri de katıldı.

"Onların sesi olmaya devam edeceğiz"

Uygulamayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Ramazan’ın birlik ve beraberliğini Menderes’imizde yaşamaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için erzak yardımlarımızı sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyemizin başlattığı ‘Biz Varız’ dayanışma kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle oluşan iftar paketlerini Menderes’imizin köylerindeki vatandaşlarımızla buluşturduk. Tüm hemşehrilerim adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere Büyükşehir çalışanlarına ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Her şey Menderes için diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.