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İftar saatinde kaza: 1 yaralı

12.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iftara dakikalar kala oluşan trafik yoğunluğunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İftar saatinde kaza: 1 yaralı

Kaza, akşamüstü saat 19.40 sıralarında Muratlı ilçesi Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 59 AAY 802 plakalı otomobil ile P.A. (15) yönetimindeki elektrikli motosiklet henüz sebebi tam öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü P.A. düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri, yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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