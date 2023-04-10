YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İftarda ilçeye hem yatırım hem istihdam müjdesi

İftarda ilçeye hem yatırım hem istihdam müjdesi

10.04.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan Manisalı iş insanı, Alaşehir’de verdiği iftarda Salihli’de 120 işçinin çalıştığı fabrikanın kapasitesini artırarak 100 işçi daha alacağını duyurdu.

ABD’de yaşayan Alaşehirli iş insanı Can Ünsalan tarafından Alaşehir’de verilen iftara 950 kişi katıldı. Musiki konserinin ardından semazen gösterilerinin sergilendiği iftar yemeğinde konuşan iş insanı Can Ünsalan, Alaşehirlilere yeni bir müjde verdi. Manisa Süper Amatör Küme’de yer alan Alaşehir Belediyespor’u başarılarla dolu bir seride play-off’a taşıyan Tenekecioğlu Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Can Ünsalan, "Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Bizler de her Ramazan ayında geleneksel olarak verdiğimiz iftar yemeklerimize ek olarak yaklaşık 6 sene önce yola çıkıp bölgemizde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk ve hayır projelerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece sosyal sorumluluk projelerimiz ile sınırlı kalmayıp Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika açıyor olduğumuzu ve mevcut senelik 750 bin koli kapasiteli çivi fabrikasının yanında, 350 bin koli kapasiteli vida fabrikamızın da inşaatının son sürat devam ettiğimizin müjdesini sizlere vermek istiyorum. Burada Alaşehirli ve Salihli’den birçok vatandaşımıza iş imkanı sağlamanın yanında, ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli’de hizmet veren çivi fabrikasında 120 işçinin çalıştığı öğrenildi. Yıllık üretim kapasitesinin 350 bin koli üretecek şekilde artırılacağı öğrenilen vida fabrikasının hizmete girmesiyle 100 işçiye daha istihdam sağlanacağı, böylece hem Alaşehir hem de Salihli’den toplamda 220 işçiye iş imkanı sağlanmış olacağı öğrenildi.

İftara; Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP GİK Üyesi Manisa 2. sıra milletvekili adayı iş insanı Ali Uçak başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandıManisa'da minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmenden 2'si daha defnedildiAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmenden 2'si daha defnedildi
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildiAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:35
Öğle
13:17
İkindi
16:55
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazartesi

Nursaç savaş eczanesi
Selendi
Akgün eczanesi
Demirci
Derman eczanesi
Kirkagac
Melek eczanesi
Yunusemre
Aksakal eczanesi
Yunusemre
Türkmen eczanesi
Saruhanli
Burcu eczanesi
Soma
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.