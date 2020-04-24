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İftarlık sıcak yemekler evlere ulaştırılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlık sıcak yemeklerini evlerine teslim etti.

Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlık sıcak yemeklerini evlerine teslim etti. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda yardımı alan vatandaşların siparişlerini de evlerine teslim etmeye devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, bünyesinde hizmet veren aşevinden çıkan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına gönderiyor. Daha öncesinden başlatılan bu uygulama Ramazan Ayı boyunca da sofraları sıcak yemeksiz bırakmayacak. Ekipler bu kapsamda Ramazan Ayının ilk gününde Bağlarbaşı, Sırrın, Yavuz Selim, Ahmet Yesevi, Karşıkaya, Sancaktar ve Yeşildirek mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek teslim etti.
Öte yandan belediye ekipleri, Sosyal yardım marketinden alış veriş yapma hakkı kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini evlerine teslim etmeye devam ediyor.
Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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