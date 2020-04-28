YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İftarlıklar Yunusemre Belediyesinden

İftarlıklar Yunusemre Belediyesinden

MANİSA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, yemeğini yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, yemeğini yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Çerçi, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemizde ‘Kimsesiz’ kelimesi hiç kullanılmasın, dilimizden kalksın diye gayret gösteriyoruz” dedi.
Yunusemre Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başından itibaren binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Biz Yunusemre Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemizde ‘Kimsesiz’ kelimesi hiç kullanılmasın, dilimizden kalksın diye gayret gösteriyoruz. Yılın 11 ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetirken Ramazan ayı gelince hayırseverlerimizle birlikte çalışmalarımıza daha bir ivme kazandırdık. Bir yandan Ramazan’ın başından itibaren binlerce ihtiyaç sahibi ailemize erzak yardımı ulaştırırken diğer yandan yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerimize de sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Gıda teknikerimizin kontrolünde, gerekli hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanan iftar yemeğimizi ekiplerimiz her gün vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Çok önem verdiğim bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Manisa Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.