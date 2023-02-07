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İGA, deprem bölgesine 43 araç, 200 gönüllü personel gönderdi

07.02.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 43 araç, 200 gönüllü personelini arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD koordinesinde deprem bölgesine yolladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, operasyon, teknik hizmetler, güvenlik, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri başta olmak üzere birçok biriminde çalışan 200 gönüllü personel ve 43 araçtan oluşan ekibini AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere deprem bölgelerine gönderdi.

İstanbul Havalimanı'nda görevli gönüllü 94 personel dün gece saatlerinde deprem bölgelerine sevk edilirken, içinde 50 ton su ve gıda desteği de bulunan 43 araçlık afet yardım konvoyu bölgeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Düzey Yöneticisi Kadri Samsunlu, günün dayanışma ve birlik günü olduğunu belirterek, havalimanı yönetimi olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini bildirdi.

Personele deprem bölgesine gitmek için çağrı yapıldığında çok sayıda dönüş aldıklarını ifade eden Samsunlu, şunları kaydetti:

"İGA olarak her zaman milletimizin yanında olma düsturuyla adımlarımızı atıyoruz. Bundan yola çıkarak, çalışma arkadaşlarımızla deprem bölgesine gönüllü olarak desteğe gitmek isteyenleri göndereceğimiz bilgisini paylaşınca, personelimizden sayısız başvuru aldık. Şu anda ilk adım olarak 200'den fazla gönüllü personelimiz, deprem bölgelerine yola çıktı.

Şunu gururla belirtmemiz gerekiyor ki Türk milletinin alamet-i farikası, böylesi felaket dönemlerinde tek yürek olmasıdır. Yine birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde milletimiz, her zaman olduğu gibi fedakarlığını ve ferasetini ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, enkaz altında kalan canlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum."

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