İGA, İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı tüm uçuşların saat 04.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonları 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurulmuştur." denildi.

