İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ndan "Çevre Farkındalığı" için iş birliği

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle, atılan çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması düzenlendi.

İGA’dan yapılan açıklamaya göre, başvuruları 23 Aralık 2019’da başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat’ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat’a kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.

Kaynaklarımızın sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna “Farkında Mısın?” yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Başvuruları www.farkindamisinyarimasi.org adresinden online olarak yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülleri verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20’şer eser belirlenecek ve bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.