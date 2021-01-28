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İGA’nın görsel dünyasına HKÜ imzası

28.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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İGA’nın görsel dünyasına HKÜ imzası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 Yılı Mezunu Celal Karasakal, dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı İGA İstanbul Havalimanı’nda Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışıyor.Öğrencilerine Türkiye’nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı sunan ve tüm olanaklarını seferber eden HKÜ, mezunlarının başarıları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 Yılı Mezunu Celal Karasakal, dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı İGA İstanbul Havalimanı’nda Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışıyor.
Öğrencilerine Türkiye’nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı sunan ve tüm olanaklarını seferber eden HKÜ, mezunlarının başarıları ile adından sıkça söz ettiriyor. 2018 yılında HKÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünden mezun olan Celal Karasakal, İGA’nın tüm görsel dünyasını oluşturan video, fotoğraf ve infografik animasyonların üretilmesine iki yıldır katkı sağlıyor.
HKÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen III. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde üçüncülük ödülü alan, A Haber Görsel Tasarım Biriminde, stajını tamamlayarak iş hayatına atılan Karasakal, başarıyla meslek yaşamını sürdürürken üniversitesine de büyük bir gurur yaşatıyor.
‘‘HKÜ, hayatımda değerli bir dönüm noktası oldu"
HKÜ’den mezun olmanın ayrıcalığını gururla yaşadığını söyleyen HKÜ Mezunu Celal Karasakali, "Öğrenim sürem boyunca medyanın farklı disiplinlerinde görev almış hocalarım, teori ve pratiği harmanlayarak iletişim sektöründeki dinamikleri bizlere anlattılar. Tecrübeleri ve yetkinlikleriyle dört senelik eğitim hayatında bizlere rehberlik ettiler. İki yıldır İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA şirketinde kurumsal iletişim direktörlüğünde görev alıyorum. Görevim havalimanının görsel dünyasını oluşturmak. Videolar, fotoğraflar ve animasyonlarla markanın iletişim çalışmalarını desteklemek. Üniversite okumak, temel bir kültür edinmek, düşünmeyi, farklı bakış açılarını anlayışla karşılamayı öğrenmek gibi yetkinlikler kazandırır. Bu kazanımlarım şu an yaptığım işin temellerini oluşturdu. Üniversitem hayatımda değerli bir dönüm noktası oldu. Bana kazandırdığı bilgi, birikim ve tecrübeyle icra ettiğim işe katma değer sağlamaktayım" diye konuştu.

İGA’nın görsel dünyasına HKÜ imzası

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