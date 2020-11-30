İGD ilk genel kurulunu yaptı

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) birinci olağan genel kurulunu dernek binasında yaptı.

Divan Başkanlığını MASDER Başkanı Mehmet Güneş, katip üyeliklerini Bilal Karadağ, Zeynal Boz’un yaptığı ve tek liste halinde yapılan ilk olağan genel kurulda kurucu başkanı Metin Harıkçı dernek başkanlığına seçildi.

İnternet Yayıncılığı yapan ve sahada aktif bir şekilde görev yapan basın mensuplarıyla aynı çatı altında bir araya gelmekten son derece mutluluk duyduğunu dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği başkanı Metin Harıkçı; “Gelişen çağla birlikte internet yayıncılığı dünya geneli olduğu gibi ilimizde de yaygınlaşmaya başladı. Bizlerde arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek internet medyasını bir araya toplayacak bir dernek için çalışmalara başladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkma yasakları sonucu internet medyasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. İl merkezinde ve ilçelerimizde aktif bir şekilde yayın hayatını sürdürmekte olan internet sitelerimizin imtiyaz sahiplerini bir araya getirerek kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Kurucu yönetim kurulu üyelerimizle birlikte üye çalışmalarımızı tamamladık ve bugünde resmi olarak ilk altı ay içinde yapmamız gereken birinci olağan genel kurulumuzu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

