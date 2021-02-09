YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır Belediye personeline yangın eğitimi

Iğdır Belediye personeline yangın eğitimi

09.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, belediyede Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı birimde çalışan personele yangın söndürme eğitimi verdi.Iğdır Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen teorik eğitimin ardından Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de uygulamalı eğitim verdi.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, belediyede Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı birimde çalışan personele yangın söndürme eğitimi verdi.
Iğdır Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen teorik eğitimin ardından Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de uygulamalı eğitim verdi. Iğdır Belediyesi İtfaiyesi önünde gerçekleşen eğitimde yangın vakalarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde bulunan personeller, anlatılanları pür dikkat dinlerken uygulamalı eğitimde de yer alarak yangın ve yanan tüpe müdahale ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Yağmur sonrası görsel şölenYağmur sonrası görsel şölen
1/

Iğdır Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:23
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:58
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Ormanına kuşlar için yuva bırakıldı

15 Temmuz Şehitler Ormanına kuşlar için yuva bırakıldı

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Iğdır ve Kars’ta bulunan arsalar tehlike altında”

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Iğdır ve Kars’ta bulunan arsalar tehlike altında”

Yücel Artantaş: “Ermeniler mezarlıkları da yağmalamıştır”

Yücel Artantaş: “Ermeniler mezarlıkları da yağmalamıştır”

Iğdır’da sis zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Iğdır’da sis zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Iğdır’da yüzde 60 hibeli kayısı fidanı dağıtımı

Iğdır’da yüzde 60 hibeli kayısı fidanı dağıtımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.