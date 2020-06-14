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Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

IĞDIR HABERLERİ  | 14.06.2020 00:59 | Son Güncelleme

Iğdır Belediyesindeki “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u serbest bırakılırken daha önce tutuklu bulunan ve dosyaya dahil edilen Yaşar Akkuş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.Iğdır Belediyesine Başkan Vekili atanmasından sonra yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u serbest bırakılırken daha önce tutuklu bulunan ve dosyaya dahil edilen Yaşar Akkuş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.
Iğdır Belediyesine Başkan Vekili atanmasından sonra yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Iğdır Belediyesinde başlatılan incelemede, gözaltına alınan 14 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikten sonra 14 şüpheliden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığınca "PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan HDP’li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un da aralarında bulunduğu 5 kişiye rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanma verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan görevden alınan ve tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un da rüşvet ve yolsuzluk grubu içinde yer aldığı öğrenildi. Mayıs ayında Iğdır Belediyesine düzenlenen operasyonda bir kasa içinde bulunan kayıt dışı 300 bin liranın da bu grup tarafından rüşvet ve yolsuzlukla elde ettiği belirtildi.

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