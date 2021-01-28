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Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih 31 Ocak

28.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih 31 Ocak

Iğdır Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı.

Iğdır Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı. Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağı duyuruldu. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.
Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar, Iğdır Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne başvurarak bu fırsattan yararlanabilirler.

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