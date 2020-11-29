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Iğdır Belediyesine kanalizasyon açıcı aracı hibe edildi

IĞDIR HABERLERİ  | 29.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye Belediyeler Birliği Iğdır Belediyesine Kuka Aracı (Kanalizasyon açıcı) hibe etti.Iğdır Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen Kuka Aracı (Kanalizasyon açıcı) Belediye envanterine girerek hizmete başladı.

Iğdır Belediyesine kanalizasyon açıcı aracı hibe edildi

Türkiye Belediyeler Birliği Iğdır Belediyesine Kuka Aracı (Kanalizasyon açıcı) hibe etti.
Iğdır Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen Kuka Aracı (Kanalizasyon açıcı) Belediye envanterine girerek hizmete başladı. Hibe edilen Kuka Aracı (Kanalizasyon açıcı) Iğdır’da tıkalı kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında büyük bir hizmet verecek. Hibe edilen araç için Iğdır Belediyesi, sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.
Yapılan paylaşımda; “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hizmet kapasitemize katkıda bulunmak amacıyla belediyemize hibe edilen Kuka Aracı (Kanalizasyon Açıcı) için Iğdırlı hemşehrilerimiz adına Türkiye Belediyeler Birliğine ve Birlik Başkanımız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyoruz” denildi.

Iğdır Belediyesine kanalizasyon açıcı aracı hibe edildi

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