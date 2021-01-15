YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

Iğdır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

15.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Iğdır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

2021 yılı 1.

2021 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.
İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden yapıldı. Yapılan toplantıda; 2020 yılında alınan kararların genel değerlendirmesi yapılarak 2021 yılı 1. dönemde ilde yapılan proje ve yatırımların son durumları görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, “2021 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz. Ümit ediyorum ki, 2021 yılı öncelikle pandemi sürecinin ülkemiz ve milletimiz açısından hayırla sonlandığı, sonrasında hem yatırımlarla hem yapacağımız çalışmalarla beraber ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimiz için hayırlı bir yıl olacaktır. Toplantımızın içeriğinde koordinasyona ihtiyaç olan hususların dile getirilmesini, yatırımcı kuruluşların koordinasyon anlamında ortaya çıkan zorlukların ve konuların paylaşılmasını, toplantımızda paylaştığımız ve not aldığımız hususların sürecin içerisinde birim amirlerince takibinin yapılması, birim amirlerinin takipteki özen, dikkat ve yapıcı tavırlar yatırımların gerçekleşme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.
Konuşmasının sonunda, kurumsal taassuba düşülmeden yapıcı tavrın korunması gerektiğini vurgulayan Vali Sarıibrahim, tek bir perspektiften değil olayın sonuçları itibariyle de bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.
Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

Iğdır Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:48
Akşam
17:10
Yatsı
18:33
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor

Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor

Iğdır’da kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır’da kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı

Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor

Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor

Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.