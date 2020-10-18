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Iğdır Kent Meydanına dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 18.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi ve Iğdır Sanayi Sitesi Başkanlığı tarafından Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ toprakları için yaptığı savaşa destek olmak ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan Gence’ye yaptığı hain saldırıyı kınamak için Iğdır kent meydanına bir dev Türk ve Azerbaycan bayrakları astılar.Ermenistan terörü destekleyen bir terörist ülke olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarında destan yazarken, Ermenistan ordusu ise cephede gücü yetmeyince Azerbaycan Gence şehrinde gece yarısı sivillerin uykudayken uzun menzilli füzelerle katletme peşindedir.

Iğdır Kent Meydanına dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi ve Iğdır Sanayi Sitesi Başkanlığı tarafından Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ toprakları için yaptığı savaşa destek olmak ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan Gence’ye yaptığı hain saldırıyı kınamak için Iğdır kent meydanına bir dev Türk ve Azerbaycan bayrakları astılar.
Ermenistan terörü destekleyen bir terörist ülke olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarında destan yazarken, Ermenistan ordusu ise cephede gücü yetmeyince Azerbaycan Gence şehrinde gece yarısı sivillerin uykudayken uzun menzilli füzelerle katletme peşindedir. Ermenistan’ın 1915 yılında, 1992’de Türk milletine yaptığı soykırımı yeniden tekrarlıyor. O tarihlerde tüm dünya gözlerini yumup kulaklarını tıkamışlardı bu soykırımlara peki yinemi üç maymunu oynayacak ABD, Rusya ve Avrupa, haberleri olsun onlar susarsa biz artık susmayacağız. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’a terör örgütlerini yerleştirip tüm terör olaylarında kullanarak terörizme destek verdiği tüm belgelerle ispatlanmıştır. Azerbaycan Gence’de ki sivil halka yapılan füzeli saldırı terörizmdir. Bu yapılan saldırıyı ASİMDER Genel Merkezi ve Iğdır Sanayi Sitesi Başkanlığı olarak şiddetle kınıyor kardeş Azerbaycan’a geçmiş olsun diyoruz” dedi.
Azerbaycan terörist saldırılar karşısında yılmayacağını aksine daha da kazanma arzusuyla topraklarını geri almaya hız vereceğini söyleyen Gülbey, “Türk ve Azerbaycan bayrakların Iğdır kent meydanına asılmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu ve esnaflarına teşekkür ederiz. Ermenistan’ın yaptığı hain saldırılar savaş suçudur. Dünya bu savaş suçuna sessiz kalmamalı, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordubat şehrine de füzelerle saldıran Ermenistan yönetimine ve ordusuna dünya artık dur demelidir” şeklinde konuştu.

Iğdır Kent Meydanına dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

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