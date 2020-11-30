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Iğdır korona virüs kısıtlamalarına uyuyor

IĞDIR HABERLERİ  | 30.11.2020 00:20 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20:00’da başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20:00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Iğdır’da sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuş, saat 20:00 itibari ile ülke genelinde sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Iğdır’da da sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen kent merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlar görüldü. Şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde ise ekipler yaya gezen bazı vatandaşları durdurarak kontrol etti.

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Iğdır Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:58
Öğle
11:57
İkindi
14:25
Akşam
16:47
Yatsı
18:10
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