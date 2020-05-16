YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

IĞDIR HABERLERİ  | 16.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda, Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı.Türkiye’de çıkan Yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi ile okulların kapanması sonrası Meb uzaktan eğitime geçti.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda, Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı.
Türkiye’de çıkan Yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi ile okulların kapanması sonrası Meb uzaktan eğitime geçti. Tüm illerde öğrencilerin uzaktan eğitim almaları için birçok çalışma yapıldı. Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı. Gönen, öğrenci velilerini Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda bilgilendirmede bulundu.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Iğdır Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:57
Sabah
04:41
Öğle
12:05
İkindi
15:59
Akşam
19:20
Yatsı
20:56

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

Iğdır"da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Iğdır"da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.