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Iğdır Üniversitesi, aktif fay haritası çalışması yapacak

IĞDIR HABERLERİ  | 14.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Doğal Afet ve Kaynaklar Araştırma Merkezi (BADAKAM) Iğdır Merkez’de 12 Ağustos 2020 tarihi saat 02.29’da gerçekleşen 4.4 şiddetindeki depremle ilgili değerlendirme raporunu açıklandı.BADAKAM Müdürü Dr.

Iğdır Üniversitesi, aktif fay haritası çalışması yapacak

Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Doğal Afet ve Kaynaklar Araştırma Merkezi (BADAKAM) Iğdır Merkez’de 12 Ağustos 2020 tarihi saat 02.29’da gerçekleşen 4.4 şiddetindeki depremle ilgili değerlendirme raporunu açıklandı.
BADAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üye Salih Bayraktutan’ın, 6,47 km derinlikte gerçekleşen depremle ilgili yaptığı açıklama şöyle; “Bugün gece yarısı saat 02.29 da Iğdır şehir merkezinin güneydoğusunda hafif büyüklükte, 4,4 magnitudde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden alınan rakamlara göre; şiddeti en fazla en yakın köylerde VI derece olabilir. Ciddi her hangi bir can ve mal kaybının meydana gelmesi söz konusu olamaz. Deprem, ekli haritada görülen Iğdır ve Suveren faylarının etkinliği sonucu meydana gelmiştir. Tuzluca, Doğubayazıt, Erivan ve Aralık’ta hissedilmiştir. Sürmeli Çukurluğunda, en düşük jeoteknik dayanım nedeniyle deprem karşısında olabilecek en büyük tahribat Iğdır kent merkezi ve yakın çevresinde beklenmelidir.”
“BADAKAM olarak aktif fay haritası çalışmasına başladık”
“Üniversitemiz, AFAD ve İran Kermanşah Razi Üniversitesi arasında Iğdır Kent Zemini Tümünde Jeoteknik-Sismik Bölegelendirme” konusunda ortak proje hazırlanmış ve 2019 yılına uygulanması planlanmıştı; ancak mali destek bulunamadığı için başlatılamadı. Razi Üniversitesi ve İtalya’dan temin edilecek 50 kadar mikro-tremor cihazı ve 150.000 TL kadar olan desteğin bulunmasıyla 2020 yılı içinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Iğdır Üniversitesi BADAKAM olarak, AFAD Deprem Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde; sadece Iğdır’da değil, bütün Türkiye’de kent imar ve mücavir alanları için 1/25000 ölçekte aktif fay haritaları hazırlanması çalışması başlattığımızı yerel yönetimler ve idari makamlara duyurmak istiyoruz.”

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Akşam
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