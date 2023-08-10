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Iğdır Üniversitesi Erasmus Ağına 5 ülke daha katıldı

10.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus KA171 projesi çerçevesinde Iğdır Üniversitesine 29 bin 315 Euro hibe sağladı.

Ayrıca Üniversitenin Rusya, Bosna Hersek, Bangladeş, Kamerun ve Ürdün ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Üniversite öğrencilerinin ve personelinin farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını artırmalarını amaçlayan Erasmus KA171 Projesi için sunulan başvurular sonuçlandı.Bu çerçevede 115 projeyi değerlendiren Türkiye Ulusal Ajansı, Iğdır Üniversitesinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün sunduğu KA171 Projesinin kabulünü uygun buldu.

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