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Iğdır Üniversitesi Iğdır’ın Miskalı Üzümü için Coğrafi Tescil başvurusu yaptı

IĞDIR HABERLERİ  | 26.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEYMER) Iğdır yöresinde yetişen Miskalı üzümüne coğrafi işaret alabilmek için tescil başvurusu yaptı.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Iğdır Üniversitesi Iğdır’ın Miskalı Üzümü için Coğrafi Tescil başvurusu yaptı

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEYMER) Iğdır yöresinde yetişen Miskalı üzümüne coğrafi işaret alabilmek için tescil başvurusu yaptı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Iğdır yöresinde yetişen yerel üzüm çeşitlerinin bölge halkı ve yetiştiriciler için önemini görüşmüş; bu üzüm çeşitlerine coğrafi tescil işareti almak için girişimlere başladılar. MEYMER kısa süre önce coğrafi işaret için başvuru yaptı.
Diğer üzüm çeşitleri için de başvuru yapılacak
Miskalı üzümü için yaptıkları başvuruya kısa sürede olumlu cevap almayı beklediklerini belirten MEYMER yetkilileri, Iğdır yöresinde yetişen Yezandayi, Kuzu Kuyruğu, Kerim Gandi, El Hakkı, Askeri, Haçabaş ve İnek Emceği üzüm çeşitleri için de coğrafi tescil başvurusu yapacaklarını bildirdi.
Iğdır yöresinde yetişen yerel üzüm çeşitleriyle ilgili coğrafi işaretleme çalışmaları yürüten MEYMER’in, bu üzüm çeşitleri için TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projesi de bulunuyor.

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