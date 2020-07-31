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Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında birçok üniversiteyi geride bıraktı

IĞDIR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye’deki 108 devlet üniversitesi arasında yapılan öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısı sıralamasında Iğdır Üniversitesi, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 51.

Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında birçok üniversiteyi geride bıraktı

Türkiye’deki 108 devlet üniversitesi arasında yapılan öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısı sıralamasında Iğdır Üniversitesi, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 51. sıraya yerleşti.
2019 yılı Web Of Science kayıtlarını esas alınarak Türkiye’deki devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başına düşen indeksli yayın sayılarını hesaplandı. Çeşitli gösterge ve sınıflandırmalarla hazırlanan listelerle devlet üniversiteleri karşılaştırılarak, üniversitelerin öğretim üyeleri ve toplam öğretim elemanları başına düşen yayın sayıları açıklandı.
108 üniversite arasında 51. oldu
Türkiye’deki toplam 108 devlet üniversitesinin öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sıralamasında Iğdır Üniversitesi, 51. sıraya yerleşti. Iğdır Üniversitesi; 2006-2008 yılları arasında kurulmuş devlet üniversiteleri ve Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversiteleri genel yayın sıralamalarında da kayda değer performans gösterdi.
İstikrarlı yükselişle 66. sıradan 51. sıraya yükseldi
Bir önceki yıllara dair hazırlanan listelerle karşılaştırıldığında, Üniversitemizin öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısında büyük bir yükselişle listenin yukarılarına doğru istikrarlı bir ilerleme kaydettiği görüldü. Iğdır Üniversitesi; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları verilerine göre hazırlanan listelerde 90. sıradan 51. sıraya kadar ilerlerken; son bir yıllık dönemde büyük sıçrama göstererek, 66. sıradan 51. sıraya yükseldi.

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