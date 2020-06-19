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Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim göreve başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 19.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

Valilik önünde kendisini karşılayanlarla selamlaşan Sarıibrahim, il protokolüyle tanışarak, bir süre sohbet etti.

Vali Sarıibrahim, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere saygı, minnet ve şükran borçlu olduklarını söyledi.

Iğdır'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sarıibrahim, "Göreve başladığımız bugünden itibaren, görevden ayrılacağımız son güne kadar Allah paçamıza vatan toprağı bulaştırsın. Hep birlikte burada taşı, taşın üstüne koymaya geldik. Milletimize, memleketimize hizmet etmeye geldik." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, daha sonra makamında il protokolüyle bir araya geldi.

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