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Iğdır Valisi Ünlü, görev başındaki personelin bayramını kutladı

IĞDIR HABERLERİ  | 24.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Ünlü, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başındaki personeli ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Vali Ünlü, ilk olarak kentteki Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nı ziyaret edip karanfil bıraktı. Burada hazır bekleyen askerlere sohbet eden Ünlü, askerlere şeker tepsisi tutup bayramlarını kutladı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki polis merkezine geçen Ünlü, burada kendisini bekleyen polislerle görüşüp Iğdır Belediyesi önündeki belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Ünlü, Nahçıvan ve Kars kara yolları üzerinde bulunan polis kontrol noktalarını da ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son olarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne geçen Ünlü, burada sağlık çalışanlarının da bayramlarını kutlayıp bir süre sohbet etti.

Vali Ünlü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun enerji sarf eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi. Sağlık çalışanları da Vali Ünlü'yü alkışlayarak kendisine çiçek verdi.

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