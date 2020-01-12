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  4. Iğdır’a beklenen kar yağdı

Iğdır’a beklenen kar yağdı

IĞDIR HABERLERİ  | 12.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

Iğdır’da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 8 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır’a beklenen kar yağdı

Iğdır’da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 8 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.
Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Muhammed İnan İlim isimli vatandaş, Iğdır’a yılın ilk karı sonunda yağdı. Bizde bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye buraya geldik. Baya güzel bir atmosfer. Daha çok kar yağar inşallah. Çoktandır yağmıyor hasret kaldık kar yağışına” dedi.
Metin Çiğdem isimli vatandaş ise, “Iğdır’a uzun zamandır kar yağmıyordu. Sevinçli ve mutluyuz. Kar yağışını kutlamak için sokaklara çıktık. Arkadaşım ile birlikte kar topu oynuyoruz” şeklinde konuştu.
Belediye meydanında toplanan vatandaşlar ise kar yağışının sevincini kartopu ve fotoğraf çekerek yaşadı.

Iğdır’a beklenen kar yağdı

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