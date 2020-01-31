Iğdır’da 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi

Türkiye genelinde başlatılan "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında kaçak içki ve sigara satışını önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çalışma başlatıldı. Tekel bayii, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan arama ve kontroller sonucunda ekipler, 1083 paket kaçak sigara ve 152 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklandı.

