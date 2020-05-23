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Iğdır’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 23.05.2020 01:46 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye olduğu gibi Iğdır’da da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı başladı.21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek.

Iğdır’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Tüm Türkiye olduğu gibi Iğdır’da da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı başladı.
21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.
Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.
23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

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İmsak
02:48
Sabah
04:35
Öğle
12:06
İkindi
16:01
Akşam
19:26
Yatsı
21:06

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