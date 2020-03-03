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Iğdır’da 45 bin TL değerinde kaçak içki ve kaçak sigara operasyonu

IĞDIR HABERLERİ  | 03.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Iğdır’da piyasa değeri 45 bin lira olan kaçak içki ve kaçak tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, satmak amacıyla kaçak içki ve sigara bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Iğdır’da piyasa değeri 45 bin lira olan kaçak içki ve kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, satmak amacıyla kaçak içki ve sigara bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonlar kapsamında; Tuzluca ilçe merkezi ve Gaziler Köyünde şüpheli dört şahsın ev ve depo olarak kullandıkları alanlarda arama yapıldı.Yapılan aramalar sonucu piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL olan 396 şişe kaçak içki ve 695 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olay ile ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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