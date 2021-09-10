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Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

10.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programına, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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