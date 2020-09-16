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Iğdır’da Ahilik Haftası kutlamaları

IĞDIR HABERLERİ  | 16.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Ahilik Kültürü Haftası” nedeniyle Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Komitesi’ni kabul etti.14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri, Ticaret İl Müdürlüğü personeli, il Ahisi seçilen Kemal Çoksu, il kalfası seçilen Kabenur Bolu ve il çırağı seçilen Gürkan Sever tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Ticaret İl Müdürü Ender Önal’ın konuşması sonrası, ilin Ahisi seçilen Kemal Çoksu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.Film gösteriminin ardından konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim “Esnaf pratik çözüm bulan değil, sabır gösterip doğruyu ortaya çıkarandır.

Iğdır’da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Ahilik Kültürü Haftası” nedeniyle Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Komitesi’ni kabul etti.
14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri, Ticaret İl Müdürlüğü personeli, il Ahisi seçilen Kemal Çoksu, il kalfası seçilen Kabenur Bolu ve il çırağı seçilen Gürkan Sever tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Ticaret İl Müdürü Ender Önal’ın konuşması sonrası, ilin Ahisi seçilen Kemal Çoksu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.
Film gösteriminin ardından konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim “Esnaf pratik çözüm bulan değil, sabır gösterip doğruyu ortaya çıkarandır. Esnaf, her şeyinizi emanet edebileceğiniz biridir. Bizim öğrendiğimiz kültürde esnaf emanetin sahibidir. Esnaf hak yemez, hakka elini uzatmaz. Esnaf varken paylaşır yokken sabır gösterir. Bize düşen görev de bu ahlakı taşıyan insanları yükseltmektir” dedi.
Pandemi dolayısıyla bu yıl program düzenlenmeden sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan kutlama ziyareti ilin Ahisi, kalfası ve çırağına şed kuşatılması ve hediyelerinin verilmesi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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