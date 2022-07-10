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Iğdır'da arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

10.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor.

Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı.

Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor.

Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır doğa koruma ve milli parklar

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