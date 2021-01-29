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Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri

29.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Taşburun Jandarma Karakol personelleri yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Taşburun Jandarma Karakol personelleri yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor. Düzenli olarak araziye çıkan ekipler burada kontrollerini yaparak hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.

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